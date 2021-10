Ten Hag: ’Borussia Dortmund gaat wat beleven in de ArenA’

„Ik vind het een belediging voor alle andere spelers van Borussia Dortmund dat jullie het alleen maar over Haaland hebben”, aldus de trainer van Ajax. „We spelen niet tegen Haaland, maar tegen Borussia Dortmund. Zij hebben een brede selectie met ontzettend veel mogelijkheden. We moeten het hele team afstoppen”, zei Ten Hag in de aanloop naar het Champions League-duel van dinsdagavond.

„Borussia Dortmund kan me zeer bekoren. De vaardigheid die ze hebben en de manier van voetballen spreekt me ontzettend aan. Wij spelen net als zij ook aanvallend, dus ik verwacht veel van de wedstrijd. Hopelijk stijgen we naar grote hoogten. Over een paar weken gaan we in Dortmund wat beleven, maar reken maar dat zij hier morgen ook wat gaan beleven. Het gaat kolken in de ArenA.”

Ten Hag kan tegen de Duitsers weer een beroep doen op Edson Alvarez, die door de Mexicaanse bondscoach verrassend buiten de selectie werd gelaten voor Mexico’s laatste duel tijdens de interlandbreak. „Nee, dat wist ik niet”, toonde Ten Hag zich verrast. „Daar is vooraf ook geen contact over geweest.” Als Alvarez dinsdag zijn rentree in de Amsterdamse basiself maakt, wordt het defensieve blok met Jurriën Timber en Lisandro Martinez weer in ere hersteld.

„Niemand is onmisbaar, maar feit is dat we met Timber, Alvarez en Martinez heel weinig tegengoals krijgen”, aldus Ten Hag. „Ze anticiperen goed op elkaar en Edson wordt voetballend ook steeds beter. Maar ook met bijvoorbeeld Perr Schuurs erbij zoals afgelopen zaterdag staat het goed.” Met de beschikbaarheid van ook onder anderen Davy Klaassen, Steven Berghuis en Antony moet Ten Hag weer keuzes maken in zijn opstelling. „Maar dat valt me niet zwaar hoor, daar kan ik klinisch naar kijken”, aldus de coach.

Dat het andere groepsduel tussen Besiktas en Sporting Lissabon al eerder op de avond wordt gespeeld, kán invloed hebben op de strijdwijze van Ajax, zo bevestigde Ten Hag. Als het duel in Turkije in een gelijkspel eindigt, zou Ajax bijvoorbeeld ook op een remise kunnen spelen. „We spelen elke wedstrijd met de intentie om voor de winst te gaan, maar het zou zo kunnen zijn dat de ontwikkelingen elders meewegen in ons plan gedurende de wedstrijd”, aldus de coach.

