Red Bull-teambaas Christian Horner: ’Ik wist dat Max niet ging opgeven’

„Ik ben zo verschrikkelijk trots op wat Max heeft gepresteerd, wat hij deed in die laatste ronde toen de wedstrijdleiding hem en Lewis weer liet racen. Ik was aan het schreeuwen als een gek, hij kreeg het voor elkaar, dook in dat gat en kwam voor Lewis. Ik wist dat Max niet ging opgeven. Dat het zover moest komen als in die laatste race en laatste ronde is onvoorstelbaar. Maar met mijn eigen ogen zag ik hem, hoe moeilijk het ook was voor te stellen een aantal ronden voor het einde, wereldkampioen worden.”

Horner komt nog even terug op zijn eerdere gemoed. „We hebben zo geknokt dit seizoen en alles was gericht op een wereldtitel in Abu Dhabi. Max had niet de goede start, te veel wielspin in de eerste en tweede versnelling. Op zeker moment denk je: wat ga ik in hemelsnaam zeggen tegen al deze mannen bij Red Bull om ze van de grond op te pikken weer op te laden als het zo eindigt? Maar Max zorgde opnieuw voor een ongekende prestatie”, aldus Horner.

Grootste prijs in zijn leven

Het is, denkt hij, nu al de mooiste en grootste prijs die hij in zijn leven zal winnen met Verstappen. Horner: „Omdat de kwaliteit van onze rivaal, Mercedes, zo verschrikkelijk hoog was. Het was voor Max, voor het hele team, zo ongelooflijk zwaar. Mercedes was op alle fronten sterk. Op de baan, naast de baan, tactisch, hun coureurs, de intelligentie bij hun mensen in het team en op de fabriek, in alles zijn ze goed. Daarom is het zo waanzinnig om dat team te verslaan.”

Horner was tijdens de race woedend over het moment waarbij Hamilton van de baan ging en een groot stuk afsneed en zo ver voor Verstappen kwam. Horner: „Lewis had die eerste plek terug moeten geven. Max kwam aan de binnenkant, bleef binnen de witte lijnen, Lewis ging van de baan, wij snapten er helemaal niets van waarom die plek niet bij hem terugkwam.”

Horner heeft ook grote bewondering voor Sergio Pérez, die op alle fronten Verstappen steunde tijdens de laatste race en Hamilton dwars zat in een cruciale fase van de wedstrijd. Horner: „Perez was geweldig, hij heeft bizar goed gereden. We hadden voor de race besproken hoe en waar hij Max kon helpen. We wisten dat zij (Mercedes, red.) een snellere auto hadden, het ging dus vooral om strategie. Perez heeft ongelooflijk zitten sturen, meer kan je niet vragen van een teamgenoot dan dit. A wonderful job!”