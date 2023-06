Gekkenhuis op Grote Markt: ’Coach van het Jaar’ Van Bommel met Antwerp toegezongen

Vele duizenden Antwerp-fans zongen Antwerpse clubliederen en voetbalhymnes als You'll never walk alone en We are the champions voor de spelers die na een ware thriller zondagavond de zesde landstitel uit de historie van Antwerp veroverden, de eerste sinds 1957.

Mark van Bommel werd ook nog uitgeroepen tot ’coach van het jaar’. Ⓒ ANP/HH

Aanvoerder Toby Alderweireld, die in de slotfase van het duel met Racing Genk goed was voor de belangrijke gelijkmaker, mocht na speeches in het stadhuis de trofee, die zondagavond tijdens het feest al was gebroken, nogmaals aan de fans tonen.

Bij het Antwerp van coach Van Bommel speelden de Nederlandse voetballers Vincent Janssen, Gyrano Kerk en Jurgen Ekkelenkamp in de beslissende wedstrijd. Calvin Stengs ontbrak met een schorsing. Marc Overmars is er technisch directeur.