Ajax past voor ’kijkevenement’ en richt zich op mogelijke kampioenswedstrijd

Liefst 5000 fans zijn er wat de overheid betreft op 18 april welkom in het stadion van de hoofdstedelingen om samen op grote schermen te kijken naar de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse. Hoewel de fans waarschijnlijk snakken naar zo’n happening voelt de club zich genoodzaakt hiervoor te passen. „Het was te complex en te kort dag om dat nu nog te organiseren”, zo meldt een woordvoerder van de club. Bij de wedstrijd zelf in De Kuip zijn nog geen fans welkom.

Ajax wil op 25 april wel 7500 seizoenkaarthouders toelaten voor het thuisduel met AZ op 25 april. Dat is mogelijk de kampioenswedstrijd van de club uit Amsterdam. „Meer info volgt zodra er meer bekend is over de voorwaarden”, zo schrijft het fancare-account van Ajax op Twitter.