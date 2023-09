VIDEO Warm welkom voor Ryan Gravenberch in Liverpool: ’Eindelijk een goede Nederlander!’

„Ik ben heel blij dat de deal afgerond is en dat ik nu eindelijk hier ben”, zei Gravenberch. „Als je het van buitenaf bekijkt, is Liverpool één van de grootste clubs in de wereld. De fans, het stadion, het is allemaal geweldig. Daarom is dit de juiste club voor mij.”

Bij zijn nieuwe club kreeg hij een mooi welkom van verdediger Andrew Robertson. „Eindelijk een goede Nederlander!”, zei de Schot toen hij Gravenberch zag. Een mooie knipoog naar Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Bekijk hier de beelden.