Live beker: Pover PSV theepauze in met 0-0 bij NAC

Jorrit Hendrix heeft donderdag in de bekerwedstrijd tegen NAC Breda een basisplaats bij PSV. De middenvelder was zondag in het competitieduel met VVV-Venlo (1-1) nog wisselspeler.

Cody Gakpo verdwijnt door de basisplaats van Hendrix naar de reservebank. Armindo Bruma neemt zijn plek links in de voorhoede over. De Portugees voetbalde tegen VVV nog als rechtsbuiten. Nu wordt die positie ingenomen door Mohamed Ihattaren, die tegen VVV nog op het middenveld speelde.

Nick Viergever keert terug van een schorsing en start als linkerverdediger. Dat gaat ten koste van de Fransman Olivier Boscagli.

PSV plaatst zich bij winst op NAC Breda voor de kwartfinales. AZ is in februari in Alkmaar dan de volgende tegenstander.

Opstelling PSV:

Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Baumgartl en Viergever; Rosario, Thomas en Hendrix; Ihattaren, Bergwijn en Bruma.

