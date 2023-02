Remko Pasveer (39) heeft aanbieding van Ajax op zak

Pasveer maakte in 2021 transfervrij de overstap van Vitesse naar Ajax. Mede door de dopingschorsing van André Onana en een langdurige blessure van Maarten Stekelenburg groeide Pasveer verrassend uit tot eerste doelman en drong hij zelfs door tot de WK-selectie van Oranje.

Sinds de komst van Geronimo Rulli in januari is Pasveer, die 49 duels in de hoofdmacht achter zijn naam heeft, tweede doelman in Amsterdam. In die rol zou hij een extra hoofdstuk kunnen toevoegen in zijn lange carrière, die hem ook langs FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, PSV en Vitesse voerde.