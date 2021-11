Jørgen Strand Larsen schiet FC Groningen naar winst in Deventer

De Noorse spits stond net niet buitenspel, zo oordeelde Franka Overtoom in een lege Adelaarshorst. De eerste vrouwelijke grensrechter in de Eredivisie kreeg tijdens haar debuut op het hoogste niveau gelijk van de videoscheidsrechter, die de beelden uitvoerig bestudeerde.

FC Groningen vierde pas de tweede zege in de laatste twaalf competitieduels. Michael de Leeuw was voor rust al dichtbij de openingstreffer namens de bezoekers. Warner Hahn, de doelman van Eagles, keerde zijn kopbal met een fraaie reflex. Martijn Berden, ingevallen bij de thuisploeg, miste in de 74e minuut een grote kans op de gelijkmaker.

Joris Kramer van Go Ahead Eagles met Tomas Suslov. Ⓒ ANP

Go Ahead Eagles speelde het laatste kwartier met een man minder. Iñigo Córdoba kreeg zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Neraysho Kasanwirjo. De Spaanse middenvelder kreeg zijn eerste kaart toen hij een strafschop probeerde te versieren, terwijl hij door geen tegenstander werd geraakt. In blessuretijd moest ook nog verdediger Joris Kramer van Go Ahead Eagles met een tweede gele kaart van het veld.

