Pep Guardiola blijft bij Manchester City ondanks Europese uitsluiting

„Waarom zou ik weggaan”, vroeg hij zich openlijk af na de zege (2-0) op West Ham van woensdagavond. „Twee maanden geleden heb ik gezegd dat ik van deze club houd en hier heel graag ben. Dat is niet veranderd.”

„We hebben met alle spelers over de situatie gesproken en zullen dat ook de komende maanden nog doen. Wat zij beslissen weet ik niet. Wat ik doe weet ik wel.”

City kreeg de straf wegens financiële malversaties. De club is in beroep gegaan bij internationaal sporttribunaal CAS. Manchester City mag dit seizoen wel door voetballen in de Champions League. De club speelt in de achtste finales tegen Real Madrid.