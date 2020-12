Leeds United krijgt zware kritiek na ’giftige’ aanval op voetbalanaliste

De ploeg van trainer Marcelo Bielsa speelde de arme Potters helemaal zoek op de zestiende speeldag in de Premier League. Na afloop kwam Carney aan het woord bij Amazon Prime. De ex-voetbalster stelde er dat Leeds vorig seizoen de promotie mogelijk afdwong door toedoen van corona.

„Ze lopen harder dan iedereen, proficiat”, aldus de Engelse. „Mijn enige zorg is of ze dit wel kunnen volhouden tot het einde van het seizoen. Zoals de voorbije jaren gebeurde. Door de coronacrisis kregen ze een rustperiode. Zonder weet ik niet of ze gepromoveerd waren.”

Giftige tweet

Die uitspraken vielen slecht bij Leeds, dat Carney te kijk zette met een tweet. Onder andere verwijzend naar de 10 punten voorsprong waarmee ze kampioen werden in de Championship.

Maar die aanval op haar kritische stem werd niet echt gepruimd. Op sociale media waren de reacties bijzonder negatief op de volgens velen ’giftige’ tweet van Leeds.

Eigenaar persoonlijk verantwoordelijk

Maar clubeigenaar Andrea Radrizzani liet zich dit niet zomaar vertellen. De flamboyante Italiaan reageerde door te stellen dat hij persoonlijk verantwoordelijk was voor de inhoud van de tweet.

„Ik vond de uitlatingen volledig onnodig en respectloos ten aanzien van onze club en het harde werk van onze spelers en trainingsstaf”, klonk het.