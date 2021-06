Voormalig goalgetters van Oranje kiezen voor Donyell Malen

Donyell Malen lost Wout Weghorst af in het tweede groepsduel met Oostenrijk. Als het aan de oud-spitsen van Oranje ligt, start de PSV’er zondag in de basis tegen Tsjechië. Ⓒ FOTO ANP/HH

Na drie overwinningen in de groepsfase is de discussie rond het spelsysteem van Oranje wat naar de achtergrond gedrongen. Inmiddels houdt vooral het vraagstuk wie zondag in Boedapest voorin naast Memphis Depay moet staan de gemoederen bezig. Drie voormalige spitsen van Oranje, Pierre van Hooijdonk, Kees Kist en Roy Makaay, geven hun mening over het grootste discussiepunt in de formatie van bondscoach Frank de Boer en leggen de twee kandidaten, Donyell Malen en Wout Weghorst, op een aantal onderdelen langs de meetlat.