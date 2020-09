Doelpuntenrecord in Premier League

Sinds de Engelse topcompetitie uit twintig ploegen bestaat, werden nog nooit zoveel goals gemaakt in één speelronde. In het seizoen 1992-1993, toen er 22 clubs in de Premier League speelden en iedere ronde dus uit elf wedstrijden bestond, vielen een keer 53 doelpunten in een speelronde.

Spits Gabriel Jesus van Manchester City maakte maandagavond diep in de blessuretijd van de gewonnen uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers de 1-3 en daarmee het 44e doelpunt van het speelweekeinde. Dat was één doelpunt meer dan het oude record uit 2010-2011, aldus databureau Gracenote.

Everton en Tottenham Hotspur wonnen in het weekeinde met 5-2 van respectievelijk West Bromwich Albion en Southampton. Leeds United versloeg Fulham met 4-3 en Leicester City was met 4-2 te sterk voor Burnley. Geen enkele wedstrijd eindigde in een gelijkspel. De minste doelpunten vielen bij Aston Villa - Sheffield United: 1-0.

