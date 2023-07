Zonder ’superdag’ doet Van der Poel niet mee in strijd om geel

Bij zijn debuut in de Tour de France van 2021 zag hij de Fransman Julian Alaphilippe er op de openingsdag met het geel vandoor gaan, maar revancheerde hij zich een dag later met winst op de Mûr-de-Bretagne. Van der Poel bleef vervolgens zes dagen leider in het algemeen klassement tot de serieuze bergen zich aandienden.

Te zwaar

Over een nieuwe machtsgreep in de tweede etappe, met een finale zoals in de Clásica San Sebastián, maakt hij zich geen illusies. „Die rit is echt te zwaar, zeker als de klimmers hun zinnen erop zetten.”

Onderweg zag hij de gekte in Baskenland, waar de liefde voor de wielersport vergelijkbaar is met de passie in Vlaanderen. „Je ziet dat ze ook hier van de koers houden, maar Vlaanderen ligt me toch meer”, sprak hij, uithijgend bij de bus van zijn ploeg. Een verklaring voor zijn iets mindere optreden dan verwacht, op de korte klim kort voor de finish, had hij niet. „Ik moet normaal toch beter over zo’n helling komen, maar ik had niet de benen. En als je fysiek niet 100 procent bent, is de positionering ook wat minder. Ik zat bij het opdraaien van die klim te ver naar achteren.” Terwijl de Tourfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard elkaar voor het eerst aftastten raakte Van der Poel de aansluiting al snel kwijt.

Volgende kans

„Het was een eerlijke finale”, was zijn conclusie. „Je kunt dan alleen maar zo hard mogelijk duwen op de pedalen en hopen dat alles nog samenkomt.” Dat gebeurde niet en de Brit Adam Yates hield zijn broer Simon achter zich voor de ritwinst.

Van der Poel finishte als 37e op ruim een halve minuut. Gevraagd naar een volgende kans noemde hij maandag. ”Ḿet Jasper”, doelde hij op ploeggenoot Jasper Philipsen, de Belg voor wie hij dan de sprint wil aantrekken. „Ik denk dat ik morgen maar mijn gemak houd en me op maandag focus.”