139 coronagevallen in Peking, ook Nederlands-Oostenrijkse Sara Marita Kramer test positief

Het aantal positieve gevallen per dag groeit zodoende niet. Een dag eerder (vrijdag) meldde het organisatiecomité 36 nieuwe positieve gevallen. Bij het Nederlandse team zijn nog geen gevallen van corona bekend.

Een van de besmette aanwezigen is de voorzitter van de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité, de Finse Emma Terho. De 40-jarige Terho zit daarom voorlopig in isolatie. De voormalige ijshockeyster, die vijf keer meedeed aan de Olympische Spelen en met Finland brons pakte in 1998 en 2010, moet zodoende alle vergaderingen en meetings in de aanloop naar de Winterspelen online doen.

„Hoewel dit niet de start is die ik me had voorgesteld, ben ik wel blij om te zien dat de protocollen in Peking goed werken”, schrijft Terho op Instagram. „Sinds ik hier ben aangekomen, heb ik geen contact gehad met deelnemers aan de Spelen. Ik doe aan alle meetings op afstand mee.”

De Finse maakt sinds 2018 deel uit van de atletencommissie van het IOC en nam vorig jaar op de Spelen van Tokio de rol van voorzitter over van Kirsty Coventry. In die hoedanigheid maakt Terho ook deel uit van het hoofdbestuur van het IOC. Eind vorig jaar voerde ze samen met IOC-voorzitter Thomas Bach via een videoverbinding een gesprek met de Chinese tennisster Peng Shuai, van wie daarvoor een tijdje niets was vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik.

Concurrente Schulting

Onder de nieuwste positieve gevallen is ook de Poolse shorttrackster Natalia Maliszewska, die in China medaillekandidate is en een concurrent van Suzanne Schulting. Zij is al de achtste atleet uit Polen die bij de Spelen corona blijkt te hebben. Langebaanschaatsers Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczon en Marek Kania zitten daar ook bij.

Voor Maliszewska wordt deelname nu een strijd tegen de klok. De heats van de 500 meter staan zaterdag al op het programma.

De Poolse shorttrackster Natalia Maliszewska is een van de nieuwe positief geteste sporters. Ⓒ ANP/HH

De Winterspelen worden gehouden onder strikte coronavirusregels, wat betekent dat alle deelnemers (van atleten tot journalisten) volledig gescheiden zijn van de Chinese bevolking. Om infecties zo snel mogelijk op te sporen, moet elke deelnemer in de bubbel dagelijks een PCR-test doen. Iedereen die positief test, moet naar een speciaal quarantainehotel. Na twee negatieve PCR-tests met daartussen een pauze van ten minste 24 uur, mogen de betreffende mensen weer uit isolatie.

Sara Marita Kramer

Sara Marita Kramer heeft een dag voor haar vertrek naar Peking positief getest op het coronavirus. De 20-jarige Kramer is geboren in Nederland, maar verhuisde op 6-jarige leeftijd met haar familie naar Oostenrijk en komt voor dat land uit. Ze behoort op basis van haar prestaties dit seizoen tot de favorieten voor olympisch goud.

Kramer, die naast de Oostenrijkse ook de Nederlandse vlag op haar helm heeft staan, boekte zaterdag in Willingen haar zesde overwinning van dit seizoen in de wereldbeker en voert het klassement ook aan. De Oostenrijkse ploeg zou maandag naar China vliegen, maar zondag kreeg Kramer te horen dat ze positief is getest.

„Ondanks de allerstrengste voorwaarden en alle denkbare voorzorgsmaatregelen is Marita Kramer bij de laatste reguliere PCR-test in Duitsland voor vertrek naar de Olympische Spelen positief getest”, aldus de Oostenrijkse bond. Kramer heeft volgens de bond geen symptomen van het coronavirus. De skispringster keert terug naar huis en laat zich dan nogmaals testen. Het is onduidelijk of ze naar China kan afreizen.

De andere skispringers uit de Oostenrijkse ploeg waren negatief. De vlucht naar Peking is met in ieder geval een dag verschoven. De vrouwen strijden zaterdag in China om de medailles op de schans in Zhangjiakou.