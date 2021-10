Video: Quinten Timber op zoek naar dame: ’Grijs trainingspak en groene pet’

En dan niet op het sportieve, maar op het persoonlijke vlak. Timber doet namelijk een bijzondere video-oproep naar een meisje dat hij heeft gezien, maar van wie hij niet weet wie het is.

„Ik heb haar gezien in Joe & the Juice, in de Beethovenstraat in Amsterdam”, vertelt Timber bij ESPN. „Ze had een grijs trainingspak aan en een groene pet op, daardoor kon ik ook niet goed zien wat voor haarkleur ze had”, lacht Timber, die deel uitmaakt van de selectie van Jong Oranje. „Ik zoek je nog steeds, dus als je dit ziet, stuur me een berichtje.”

Timber gaf zondag tijdens Ajax-FC Utrecht de assist bij de winnende goal van Django Warmerdam. „Ik ben benieuwd of ze reageert”, lacht Timber om zijn bijzondere oproep. „Hopelijk kan ze me niet meer ontlopen. Misschien ga ik er wel iets té voor, maar ach. Nooit geschoten is altijd mis.”