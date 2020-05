FC Twente verwacht snel witte rook rondom nieuwe technisch directeur

De nieuwe td krijgt direct de opdracht om ook een nieuwe trainer te vinden voor FC Twente. „Ik begrijp dat velen zich afvragen wanneer de nieuwe technisch directeur en in het verlengde daarvan de nieuwe trainer worden aangesteld”, zegt Van der Kraan in een bericht aan de supporters op de website van de tukkers.

„Er vinden op dit moment gesprekken plaats. We willen eerst een technisch directeur aanstellen en gaan daarna samen met hem de technische staf invullen. In de eerste week van juni hopen we de nieuwe technisch directeur in huis te hebben.”

FC Twente nam onlangs niet alleen afscheid van Van Leeuwen, maar ook van de door hem aangestelde hoofdtrainer Gonzalo Garcia. Het aflopende contract van de 36-jarige Garcia werd niet verlengd. Van der Kraan kreeg wel een nieuwe verbintenis, voor een jaar.