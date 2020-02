NHL-ijshockeyer Jay Bouwmeester krijgt hartaanval tijdens duel

De 36-jarige routinier, die vele prijzen won in zijn loopbaan, was in de eerste periode na een kort verblijf op het ijs op de bank in elkaar gezakt. Zijn ploeggenoten riepen onmiddellijk om hulp waarna hij ter plekke werd behandeld en even later naar een ziekenhuis werd gebracht. Het duel werd gestaakt.

Volgens Doug Armstrong, algemeen manager van de Blues, was Bouwmeester „wakker en aanspreekbaar” toen hij bij het ziekenhuis arriveerde. Hij kon ook zijn armen en benen bewegen. „Dankzij onze medische staf en die van Anaheim hebben we Jay snel kunnen stabiliseren”, zei Armstrong.

Voor verdediger Bouwmeester was het zijn 1241e duel in de Noord-Amerikaanse competitie NHL. Bouwmeester behoort tot de zogenoemde ’Triple Gold Club’ omdat hij behalve de Stanley Cup ook olympisch goud (2014) en wereldtitels (2003, 2004) met Canada op zak heeft.