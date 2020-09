’Moneyball’ in Alkmaar, hoofdstuk 2

Billy Beane. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In de zoektocht naar externe geldbronnen om de stijgende ambities te kunnen waarmaken, is AZ uitgekomen bij een oude bekende. Billy Moneyball Beane, de oud-profhonkballer die met zijn diepgravende analyse van statistieken een revolutie in het Amerikaanse honkbal ontketende, heeft zich voor een kleine vijf procent van de aandelen ingekocht bij de Alkmaarse voetbalclub.