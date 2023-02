Ajax blijft met nipte zege in spoor van koploper Feyenoord

Heitinga en zijn spelers wisten bij de aftrap in het Gelredome al dat puntenverlies duur zou zijn in de titelrace. Koploper Feyenoord had eerder op de middag zijn wedstrijd bij Fortuna Sittard (2-4) eenvoudig gewonnen en om de Klassieker op 19 maart in de Johan Cruijff ArenA een kraker van jewelste te kunnen laten worden, moest Ajax zorgen dat de achterstand weer tot drie punten werd teruggebracht.

De vraag in Gelderland was hoe de Amsterdammers de dreun, die Union Berlin donderdagavond laat in de Europa League uitdeelde, hadden verwerkt. Volgens Heitinga zouden zijn spelers in Arnhem vooral mentaal op de proef worden gesteld, omdat twee duels in korte tijd fysiek geen probleem mag zijn. De trainer van Ajax kon in elk geval over een volledig fitte selectie beschikken en de start was uit Amsterdams perspectief hoopgevend.

Na een balverovering van Mohammed Kudus werd een schot van Steven Berghuis geblokt. Kudus zelf schoot op aangeven van Jurriën Timber over en Steven Bergwijn vergat de trekker over te halen. De Amsterdammers mochten zich beklagen dat Dennis Higler de bal na hands van Nicolas Isimat-Mirin niet op de stip legde. Nadat de scheidsrechter door het geklaag van met name Dusan Tadic door had dat VAR Bas Nijhuis weleens op de lijn kon komen, besloot hij Tadic twintig seconden na het betreffende moment laf alsnog te bestraffen voor een licht duwtje. Daarmee nam hij Nijhuis – die als scheidsrechter nooit voor dat duwtje zou hebben gefloten – alle wapens uit handen.

Vitesse heeft de score geopend. Ⓒ ANP/HH

Daartegenover stond dat Higler aan de overzijde mislukt natrappen van Bergwijn onbestraft liet, waarover Vitesse zich terecht beklaagde. Het stond op dat moment al 1-1. Na een half uur nam de thuisclub uit een corner van jubilaris Maximilian Wittek de leiding. Marco van Ginkel profiteerde van veel te passief verdedigen van Devyne Rensch en kopte de 1-0 tegen de touwen. Twee minuten later was het dankzij Isimat-Mirin, die de bal uit een vrije trap van Dusan Tadic voor de voeten van Davy Klaassen kopte, weer gelijk (1-1).

Davy Klaassen maakt gelijk. Ⓒ ANP/HH

Met Calvin Bassey in de plaats van de tegenvallende Berghuis ging Ajax in het tweede bedrijf naar de winnende treffer. Die viel in de 54e minuut en kwam op naam van de naar het middenveld doorgeschoven Edson Alvarez. Uit een corner van Tadic kopte de Mexicaan hard raak (1-2).

Daarmee was Tadic – in zijn 150e Eredivisie-duel – bij het 152e Eredivisie-doelpunt voor Ajax betrokken: 73 goals en 79 assists. Bergwijn had het duel in het slot moeten gooien, maar vuurde wild naast en over. Daardoor komt het aantal duels, waarin hij niet scoorde, inmiddels op vijftien. De ongelukkig spelende aanvaller werd vervangen door Brian Brobbey.

Opluchting voor Heitinga

Milllion Manhoef kreeg de grootste kans op de gelijkmaker, maar de Vitesse-uitblinker stuitte op Geronimo Rulli. Uiteindelijk kon Heitinga, die zijn vijfde achtereenvolgende competitiezege boekte, opgelucht adem halen.