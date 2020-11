Ook Club Brugge kan fenomeen Erling Haaland niet afstoppen

Ook groepsgenoot Lazio wist te winnen in poule F (3-1 tegen Zenit Sint-Petersburg), maar zowel de Romeinen als Dortmund zijn nog niet verzekerd van deelname aan de knock-outfase van het toernooi.

Haaland, vorige week door de Italiaanse sportkrant Tuttosport verkozen tot Europees talent van het jaar, maakte de openingstreffer voor de Duitsers. Op slag van rust schoot Engelsman Jadon Sancho een vrije trap knap in de kruising en verdubbelde daarmee de voorsprong. Het in de eerste helft schuchtere Brugge liet zich in de helft daarna meer gelden. Maar net toen aanvoerder Ruud Vormer een grote kans op de aansluitingstreffer miste, besliste Haaland het duel met de 3-0.

De 20-jarige Noor, zondag nog goed voor vier goals in de Bundesliga, heeft nu in twaalf Champions League-optredens liefst zestien keer gescoord: een record. Bij Brugge had oud-Ajacied Noa Lang zijn eerste basisplaats in de Champions League.

Op eigen veld was Lazio, met verdediger Wesley Hoedt in de basisopstelling, Zenit Sint-Petersburg met 3-1 de baas. Spits Ciro Immobile was met twee doelpunten, een vanaf de strafschopstip, belangrijk voor de Romeinen. Ook Marco Parolo scoorde voor Lazio. Bij de bezoekers deed Artjom Dzjoeba wat terug.

Dortmund heeft de leiding in de poule met 9 punten, op 1 punt gevolgd door Lazio. Brugge heeft na vier duels 4 punten en de Russen staan onderaan met 1 punt.