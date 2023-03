Benzema en ’clown’ Deschamps opnieuw in de clinch: ’Wat een lef’

Het missen van het WK was een enorme domper voor Benzema. De spits van Real Madrid verliet de selectie dus door een dijbeenblessure. Volgens Franse media wilde Benzema wel graag in de selectie blijven, maar Deschamps besloot er anders over. De Franse bondscoach verdedigt zich nu en stelt dat die info niet klopt. „Karim heeft me zelf gezegd dat zijn WK voorbij was”, vertelde Deschamps onlangs aan Le Parisien. „De diagnose van onze arts was hetzelfde als die van Real Madrid. Hij zou niet kunnen starten voor 10 december.”

„Ik heb hem nog verteld dat er geen haast was, maar de volgende ochtend was hij al vertrokken”, aldus de 54-jarige Fransman.

Benzema pruimde het interview van Deschamps duidelijk niet en liet op Instagram een niet mis te verstane boodschap achter: „Wat een lef”, schreef de aanvaller van Real Madrid, die er ook nog een clown-emoji aan toevoegde. Later postte hij ook nog een video van een man die „je bent een grote leugenaar” insprak. Ook die boodschap was aan het adres van Didier Deschamps.

Bron: Het Nieuwsblad