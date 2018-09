Lopetegui langer bondscoach Spanje

"Er is zoveel wederzijds vertrouwen dat we blij zijn dat deze stap nu al is gezet", liet de voetbalbond van het land weten.

Lopetegui volgde na het Europees kampioenschap van 2016 Vicente del Bosque op. Onder leiding van de nieuwe man plaatste Spanje zich moeiteloos voor de wereldtitelstrijd, onder meer door in de kwalificatie Italië achter zich te houden.

Spanje speelt in de groepsfase van het WK tegen Portugal, Iran en Marokko.