Max Verstappen: ’We waren echt aan het pushen’

Daar was de WK-leider uiteraard erg blij mee. „Het is hier moeilijk om in te halen. Gelukkig hadden we een goede start, het was een mooi gevecht met Lewis in de eerste ronde”, doelt hij op concurrent Hamilton, die hij direct richting de eerste bocht passeerde. „Je ziet dat we echt aan het pushen waren, want we hadden last van blaarvorming op de banden. Zo hard door de snelle bochten gaan, is zwaar voor de banden, maar daar moeten we mee omgaan.”

Voor Verstappen was het zijn vierde pole position op rij, al voelde het nog een beetje gek om die eerste startpositie op deze manier af te dwingen.

„Het klinkt een beetje vreemd, maar ik denk daarnaast dat we morgen ook een mooi gevecht te zien krijgen”, voorspelt Verstappen. „We zijn snel in de bochten, morgen hopelijk ook. Door de andere opzet dit weekeinde hebben we na de eerste training op vrijdag niet veel meer mogen aanpassen aan de auto. Het verschil in snelheid op het rechte stuk in vergelijking met Mercedes is er, dat wordt voor ons tricky. Maar ik denk nog steeds dat we een sterke race kunnen hebben.”

