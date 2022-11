Van Nistelrooy vindt keuze Van Gaal terecht: ‘Simons klaar voor WK’

„Ik denk dat Simons wel heeft bewezen dat hij er klaar voor is”, aldus Van Nistelrooy, die aangaf te hopen, dat zoveel mogelijk van zijn spelers in Qatar actief gaan zijn. „Ik vind het heel belangrijk. Ik hoop dat iedere speler die in een voorselectie zat, of in een voor-, voorselectie, erbij zit. Het is het mooiste wat er is. Die ervaring wil je meemaken. Ik wil dat ze die ervaring opdoen en mee terugnemen naar de club. Het is een verrijking van je leven”, aldus Van Nistelrooy, die zelf het WK van 2006 meemaakte evenals de EK’s van 2004 en 2008.

Simons reageerde zelf op social media op zijn uitverkiezing. „Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me nu voel! Dit is een droom die uitkomt. Dank aan mijn familie en de mensen die het dichtst bij mij staan. Vooral aan mijn moeder, mijn broer en mijn zus omdat ze altijd achter mij staan en onvoorwaardelijk van me houden. We gaan naar Qatar!”

Naast Xavi Simons en Cody Gakpo is ook Luuk de Jong geselecteerd. Van de PSV’ers in de voorselectie is Guus Til afgevallen.