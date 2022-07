Wiegman legt nadruk op focus en gaat niet rouleren voor laatste groepswedstrijd

„Ik geloof in ritme”, zei ze op de persconferentie. „Als je negen dagen hebt tussen de wedstrijd tegen de Noren en de kwartfinale is dat lang. Ik denk dat je meer ritme nodig hebt en de focus moet blijven houden. Dus jullie hoeven niet veel wijzigingen te verwachten voorafgaand aan het duel.” Tijdens de wedstrijd zal Wiegman wel gaan rouleren, gaf ze aan.

De bondscoach gaf overigens ook aan dat ze het begrijpt dat bepaalde reservespeelsters teleurgesteld zullen zijn dat zij niet vanaf het begin een kans krijgen tegen de Noord-Ieren. Voor beide ploegen staat er immers niets meer op het spel. Engeland is al verzekerd van de eerste plaats in de poule en Noord-Ierland is na twee wedstrijden zonder zege kansloos voor de volgende ronde

Communiceren

„We zullen doen wat we denken dat ons de beste kans geeft om de wedstrijd te winnen”, legde Wiegman uit. „En ja, natuurlijk zullen sommige spelers teleurgesteld zijn, maar we blijven communiceren. We blijven duidelijk over wat we doen en waarom we het doen. Als je niet gretig zou zijn om te spelen, zou je niet in deze ploeg zitten.”

Maandagavond maakte de formatie van Wiegman diepe indruk met een recordzege op Noorwegen (8-0). In één klap bevestigde Engeland de favorietenstatus dit EK. Eerder wonnen de Engelsen ook al hun eerste groepswedstrijd van Oostenrijk (1-0) waardoor ze al zeker zijn van groepswinst.

