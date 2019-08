Live Eredivisie: PSV op voorsprong in Almelo

Calvin Stengs (AZ), Steven Bergwijn (PSV) en Steven Berghuis (Feyenoord) komen zondag allemaal in actie. Ⓒ BSR Agency

Mohamed Ihattaren heeft een basisplaats bij PSV, het is de eerste keer dit seizoen dat de 17-jarige middenvelder vanaf het begin meedoet. Ihattaren begint als aanvallende middenvelder. Steven Bergwijn verhuist een linie naar voren en speelt als rechtsbuiten. Cody Gakpo (linksbuiten) en Donyell Malen (spits) zijn de andere aanvallers. Hirving Lozano (die dicht bij een transfer naar Napoli is) en de niet-fitte Bruma ontbreken bij de Eindhovenaren.

Programma zondag

12.15 uur: Fortuna Sittard - Willem II 2-3

14.30 uur: FC Twente - RKC Waalwijk 3-3

16.45 uur: AZ - FC Groningen 0-0

16.45 uur: Feyenoord - FC Utrecht 1-1

20.00 uur: Heracles Almelo - PSV

Feyenoord - FC Utrecht 1-1

Ook het derde competitieduel onder Jaap Stam heeft Feyenoord niet weten te winnen. Na Sparta Rotterdam (2-2) en SC Heerenveen (1-1) maakte ook FC Utrecht de Rotterdammers twee punten afhandig. De openingstreffer van Issah Abass werd op schitterende wijze door Ridgeciano Haps wel ongedaan gemaakt, maar verder kwam de thuisploeg niet.

AZ - FC Groningen 0-0

AZ is in de derde competitieronde tegen het eerste puntenverlies aangelopen. Na zeges op Fortuna Sittard (4-0) en RKC Waalwijk (0-2) kwam de formatie van Arne Slot in het stadion van ADO Den Haag niet verder dan 0-0 tegen FC Groningen.

FC Twente - RKC Waalwijk 3-3

Na een spektakelstuk eindigt de wedstrijd tussen de twee promovendi in een doelpuntrijk gelijkspel. FC Twente dacht - na twee keer op achterstand te zijn gekomen - in de slotfase de overwinning binnen te hebben, maar in de blessuretijd kwam RKC alsnog langszij.

Aitor Cantalapiedra (l) van Twente en Paul Quasten van RKC. Ⓒ BSR/Soccrates

Fortuna Sittard - Willem II 2-3

Op een drijfnatte grasmat in Sittard kwam Willem II als beste uit de strijd. Mede dankzij de Griekse smaakmaker pakte Willem II zijn tweede zege van het seizoen. Vangelis Pavlidis nam twee treffers voor zijn rekening.

Het veld in Sittard is doordrenkt met water. Ⓒ BSR Agency

VVV-Venlo - Ajax 1-4

De Venlonaren hielden bijna een helft lang stand in De Koel, maar toen sloeg Hakim Ziyech toe. Na rust liep Ajax verder uit via goals van Dusan Tadic (strafschop), Klaas-Jan Huntelaar en David Neres. In de slotfase redde Evert Linthorst de eer voor de thuisclub.

ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 1-2

Het Sparta van Henk Fraser blijft verrassen. Na de 2-2 bij Feyenoord en de zege op VVV-Venlo (4-1) kwamen de Rotterdammers ook in Den Haag goed voor de dag. Mohamed Rayhi scoorde twee keer en die klap kwam ADO niet meer te boven. Verder dan de aansluitingstreffer van Lex Immers kwam de thuisclub niet.

FC Emmen - SC Heerenveen 2-0

FC Emmen had nog geen doelpunt gemaakt én geen punt gepakt, maar tegen SC Heerenveen was het raak. Al voor rust stond via treffers van Nikolai Laursen en Glenn Bijl de 2-0 eindstand op het bord aan De Meerdijk.

Uitslagen Eredivisie speelronde 3

Vrijdag

20.00 uur: Vitesse - PEC Zwolle 3-0

Zaterdag

18.30 uur: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 1-2

18.30 uur: VVV-Venlo - Ajax 1-4

20.45 uur: FC Emmen - SC Heerenveen 2-0

