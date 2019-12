Marko: ’Red Bull ligt twee weken voor op schema’

„We hebben geen excuses voor volgend jaar. Voor het eerst liggen we veertien dagen voor op ons normale schema”, aldus Marko bij Servus TV, een Oostenrijkse televisiezender die in handen is van Red Bull. „We gaan het nieuwe jaar beter in dan ooit. Nu moeten we dan ook eindelijk leveren.”

Red Bull staat er de laatste jaren bekend om, om de auto door het seizoen heen te ontwikkelen. Daardoor was de achterstand op met name Mercedes wel elk jaar te groot om serieus mee te doen om de wereldtitel. Ook Verstappen en zijn teamgenoot Alexander Albon hebben al meerdere keren aangegeven positief gestemd te zijn over volgend seizoen en benadrukt dat zowel Red Bull als motorleverancier Honda een goede winter nodig hebben om er tijdens de eerste Grand Prix in Australië (15 maart) direct te staan.

„Normaal waren we minimaal vanaf Spanje (tot dit jaar de eerste Europese race, red.) competitief. Dit jaar heeft het langer geduurd”, beseft Marko, die voorafgaand aan het seizoen de druk al opvoerde door te mijmeren over vijf zeges. Het werden er drie, allemaal van Verstappen. „We hadden zeker het potentieel voor vijf, misschien zelfs zes overwinningen. Max is top en ook de krachtbron van Honda is sterk. We moeten zorgen dat we vanaf dag één een goed chassis hebben.”