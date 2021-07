Jumbo-Visma leeft met Alpen-weekeinde in aantocht tussen hoop en vrees

Sportief manager Merijn Zeeman weet dat Primoz Roglic eerst weer gezonder moet zijn dan nu het geval is. „De dokter was ik weet niet hoe lang met hem bezig.” Ⓒ Getty Images

CHATEAUROUX - Op het moment dat Merijn Zeeman uit de bus van Jumbo-Visma stapt, vertelt hij dat de ploegarts volop in de weer is met hulpverlening aan de renners. In de door Mark Cavendish gewonnen zesde Tour-rit is de Nederlandse topformatie schadevrij gebleven, maar voor de gewonden die in de eerste etappes vielen, zijn vele verbandtrommels nodig. „De dokter was ik weet niet hoe lang bezig met Primoz (Roglic, red.) te verbinden”, aldus de sportief manager, die met het oog op het weekeinde in de Alpen tussen hoop en vrees leeft.