Recordhattrick Salah in Glasgow zet Ajax schaak

Rangers, zelf nog puntloos in de Champions League, begon het duel voortvarend. Na 17 minuten deed Scotty Arfield Ibrox ontploffen met zijn 1-0. Lang duurde die weelde niet, want Roberto Firmino trok na enkele minuten de score alweer gelijk.

Firmino zette zijn ploeg tien minuten na rust nog verder op het juiste spoor, door ook zijn tweede van de avond te maken. De Braziliaan bleef goed achter de bal na een fantastische voorzet van Gomes vanaf rechts. Door de benen van doelman Allan McGregor heen drukte Firmino beheerst af.

Daarmee was de ban definitief gebroken, want nadat Darwin Nuñez de 3-1 had gemaakt begon de grote ’Salah-show’. De Egyptenaar, dit seizoen nog niet echt in grootse vorm, kwam in de 68e minuut in het veld en had een klein kwartier later een overvalste hattrick op het scorebord staan. Met zijn productie in een tijdsbestek van 6 minuten en 12 seconden - zijn eerste treffer viel in minuut 76 en zijn derde in minuut 82 - heeft hij zelfs een record gevestigd in de Champions League. Het record stond op naam van de Fransman Bafétimbi Gomis, die in 2011 namens Olympique Lyon tegen Dinamo Zagreb in 7 minuten tijd drie doelpunten maakte. Harvey Elliott maakte het voor Van Bronckhorst kort voor tijd allemaal nog wat erger: 1-7.

Liverpool deed dus wat het moest doen, en brengt de overlevingskans van Ajax in de Champions League terug tot een theoretische. Met nog twee speelronden te gaan heeft Ajax zes punten achterstand op Liverpool. De twee ploegen treffen elkaar op woensdag 26 oktober in Amsterdam. Ajax sluit de poulefase op dinsdag 1 november af op bezoek bij Rangers FC.