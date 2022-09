Daley Blind: ’Prima om linksback te spelen’

„Iedereen weet dat ik het prima vind om linksback te spelen. Zeker ook met het oog op hetgeen in het najaar gaat komen”, doelde hij op het WK in Qatar. „Het is voor mij goed om op die positie te spelen. En ik heb altijd uitgesproken dat het helemaal geen probleem is. Bovendien is Ajax een club waar altijd veel concurrentie is. Ajax wil veel goede spelers en daar sta ik helemaal achter. Het is goed dat dit soort talentvolle spelers wordt binnengehaald”, wees hij op de komst van Calvin Bassey.

Over de van Rangers afkomstige Engelse Nigeriaan, die nu aan de linkerkant in het hart van de defensie staat, is Blind zeer te spreken. „Hij doet het goed, is leergierig en vraagt veel. Waar ik kan, help ik hem graag hoe hij zich moet positioneren. We kijken hoe we elkaar op het veld kunnen versterken. Hij is een positieve, vrolijke jongen met heel veel kwaliteiten. Calvin is een goede aanwinst voor het elftal.”

Ajax mist alleen Wijndal

Alfred Schreuder heeft voor het Champions League-duel met Rangers FC – op Owen Wijndal na – de beschikking over een compleet fitte selectie. „Het gaat best oké met Owen, maar hij heeft de groepstraining nog niet hervat”, aldus Schreuder.

Met name op het middenveld moeten volgens hem lastige knopen worden doorgehakt. „Natuurlijk kijk je een beetje naar de tegenstander. Maar ook hoe je voorin speelt, wie bij elkaar passen en wie er in vorm is. Ik vind het belangrijk dat we op het middenveld balvast zijn, maar soms moet je ook wel diepte hebben. We hebben keuzes genoeg.”

Schreuder verwacht een gretig Rangers. „Dat in het begin ook druk zal zetten. Wij willen thuis altijd het initiatief hebben, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Maar we zullen op ons best moeten zijn om Rangers te verslaan. Daar gaan we voor.”

De in de Johan Cruijff ArenA massaal aanwezige Schotse verslaggevers wilden van Schreuder weten hoe de mokerslag bij Celtic (4-0) zal doorwerken bij Rangers FC. Maar de trainer van Ajax liet zich niet uit de tent lokken en sprak met het grootste respect over de tegenstander van woensdagavond..

„Ik geloof niet dat dit ten koste van het zelfvertrouwen van Rangers gaat, want het is een heel ervaren team met een ervaren coach. De wedstrijd tegen Celtic is voor ons geen maatstaf. Wij kijken liever naar het play-offduel bij PSV. Daar speelden ze uitstekend en slaagden ze er in fases in PSV hun wil op te leggen. Dat is knap.”