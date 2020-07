Het geduld van Vitesse-coach Thomas Letsch wordt op de proef gesteld

Zeker drie, maar misschien wel vier of vijf nieuwe spelers heeft Thomas Letsch zeker nog nodig bij Vitesse. Ⓒ René Bouwman

ARNHEM - Met het transfervrije vertrek van Bryan Linssen en Tim Matavz is Vitesse maar liefst 26 goals en negen assists kwijtgeraakt. De twee goaltjesdieven stonden in het afgelopen seizoen garant voor 58 procent van de doelpuntenproductie. Na zijn aanstelling in april verklaarde technisch directeur Johannes Spors: „De geringste van mijn zorgen is de mogelijkheid om een goed team samen te stellen voor komend seizoen.” Tot op heden heeft de nieuwe trainer Thomas Letsch echter nog geen enkele nieuweling mogen begroeten op het trainingsveld.