De eerste foto na zijn operatie: Christian Eriksen maakt jonge fan heel gelukkig

De 11-jarige Bjørn Bindzus wist zaterdag niet wat hem overkwam toen hij op het Tidvilde Strand Eriksen tegen het lijf liep. ,Ik was nerveus en sprakeloos”, vertelt Bindzus aan het Deense BT Sport. „Toen ik naar een foto vroeg, zei hij meteen: ’Ja, geen probleem’. Hij zag er gezond en wel uit. Het was leuk om hem te zien. Ik ben er trots op dat ik dat deed en ik ben heel gelukkig.”

De jonge fan plaatste het kiekje met Eriksen op Instagram en de foto ging direct de hele wereld over.

Vorige maand zakte Eriksen vlak voor de rust in de EK-wedstrijd tegen Finland door een hartstilstand in elkaar. Door snelle reanimatie werd zijn leven gered, maar of de speler van Inter Milan ooit nog op het voetbalveld zal staan, is nog maar de vraag.

Zaterdagavond bereikte Denemarken de halve finales van het EK. Aanvoerder Simon Kjaer liet na afloop van de gewonnen kwartfinale tegen Oranje-beul Tsjechië (2-1) weten dat de ploeg voor Eriksen speelt.

„Het heeft iets met de groep gedaan. We weten dat we kunnen vertrouwen op de mensen om ons heen” , zei Kjaer tegen DR. De captain stelt dat Wembley het grote doel was van de Denen. „Maar ik zou liegen als ik zeg dat het ons koud laat. Dat het goed gaat met Christian, betekent dat we kunnen blijven pushen. Hij weet dat we voor hem spelen.”