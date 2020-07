Meningen gepeild: moet Djokovic opstappen?

Novak Djokovic eet het gras van Wimbledon na zijn vijfde zege in Londen. Ⓒ EPA

Voordat het toptennis in augustus weer gaat beginnen, hangen er twee grote vragen in de lucht. Kan Novak Djokovic voorzitter blijven van de ATP-spelersraad nadat meerdere topspelers (waaronder hijzelf) tijdens ’zijn’ Adria Tour werden besmet door het coronavirus? En gaat de US Open in het zwaar getroffen Amerika eind augustus werkelijk beginnen? We vroegen het aan de voormalige tennisprofs Marcella Mesker, John van Lottum en Jacco Eltingh.