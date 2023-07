Saibari, Taha en Driouech winnen met Marokko onder 23 de Afrika Cup

Marokko viert het feest. Ⓒ ANP/HH

Met drie voetballers uit de Eredivisie heeft het Marokkaanse elftal de Afrika Cup voor spelers onder 23 jaar gewonnen. In de finale in Rabat was de ploeg na verlenging met 2-1 te sterk voor Egypte. PSV'er Ismael Saibari begon de wedstrijd in de basis. Younes Taha van FC Twente en Couhaib Driouech van Excelsior startten op de bank.