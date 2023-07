Manchester City beloont Aké: contract verdediger verlengd tot medio 2027

Met het Engelse Manchester City won de verdediger afgelopen seizoen de ’treble’. City werd landskampioen, won het toernooi om de FA Cup en de Champions League.

Het contract van de 28-jarige Aké liep in 2025 af. De in Den Haag geboren verdediger werd in 2020 door Manchester City overgenomen van Bournemouth. Daarvoor was hij eigendom van Chelsea, dat hem enkele keren verhuurde. Aké debuteerde in 2017 in het Nederlands elftal. Hij speelde inmiddels 38 interlands.

„Dit is de beste club ter wereld en ik ben er elke dag trots op dat ik hier voetbal”, zegt Aké op de website van Manchester City. „Ik wil me blijven ontwikkelen en kan dat nergens zo goed als hier.” Volgens technisch directeur Txiki Beguiristain heeft Aké zich geweldig ontwikkeld. „Technisch, tactisch en fysiek heeft Nathan alles wat we hier van een verdediger verwachten. Hij speelde een belangrijke rol bij onze successen van het afgelopen seizoen. Maar volgens mij kan het nog beter.”

Guardiola

Trainer Pep Guardiola is als coach nauw betrokken bij de verlenging van contracten en heeft binnen de club aangegeven dat Aké van enorme waarde is voor zijn ploeg. Dat was ook zichtbaar rond de finale van de Champions League, toen de Spaanse topcoach de Nederlandse verdediger na een wekenlange blessure in één keer in de basis zette voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Aké vertelde maandag al in Japan, waar Manchester City een tour maakt, dat hij Guardiola daarvoor dankbaar is. „Ik had er weken uit gelegen, dus om juist voor de finale weer het sein te krijgen dat ik zou starten was een enorme oppepper voor me. Ik vond dat geweldig van de coach en gelukkig wonnen we die finale tegen Inter ook. Voor mij was dat een perfecte dag.”

Aké, die zowel in het centrum van de verdediging als aan de linkerkant kan spelen, kwam het afgelopen seizoen tot 41 optredens in alle competities waarin hij drie keer scoorde.