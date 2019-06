Tranen bij Oranje: ’Ook de mannen waren geraakt, hoor’

De bondscoach trok zich samen met de andere leden van de staf even terug in de kleedkamer, waardoor het even duurde voordat Wiegman haar visie op de wedstrijd los kon laten. „De mannen waren ook geraakt, hoor”, zei de trainer over de emoties bij de mannelijke leden van de technische staf bij de NOS. „We hebben wel even gejuicht.”

Nederland verzekerde zich door de winst van 2-0 op Italië ook van een deelnamebewijs voor de Olympische Spelen in Tokio. Wiegman: „We hebben een drempel overwonnen. Je wilt dingen heel graag. Als dat dan lukt, is dat heel bijzonder. Je bent weken samen bezig, heel intensief. ”

