Copa América: VAR zit Peru in de weg

In de elfde minuut dacht Christofer Gonzáles te hebben gescoord, maar de VAR had eerder al buitenspel geconstateerd. Na rust kopte oud-PSV'er Jefferson Farfán raak, maar ook nu was er buitenspel aan voorafgegaan.

Het waren spaarzame hoogtepunten in een matig duel waarin Venezuela de laatste 16 minuten met tien man speelde nadat Luis Del Pino Mago met rood naar de kant was gegaan. Renato Tapia, Peruaan in dienst van Feyenoord, speelde het hele duel. Beide ploegen volgen in groep A Brazilië, dat vrijdag met 3-0 won van Bolivia.