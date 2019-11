Pim Verbeek (63) overleden

De Rotterdammer was tijdens zijn loopbaan werkzaam voor onder meer Feyenoord en Sparta. Bij die laatste club doorliep hij als jonge voetballer de jeugdopleiding, maar door enkele zware knieblessures moest hij al op zijn 23e stoppen. Verbeek keerde begin dit jaar als bestuurslid terug op Het Kasteel.

Van 2016 tot februari 2019 was Verbeek nog bondscoach van Oman. In december 2016 veroverde hij met het land de Golf Cup of Nations.

Verbeek maakte als trainer drie WK’s van dichtbij mee. In 2002 was hij assistent van Guus Hiddink bij Zuid-Korea en vier jaar later, toen Dick Advocaat het stokje had overgenomen van de Varssevelder, was hij op het WK 2006 opnieuw van de partij. In 2010 leidde Verbeek Australië als hoofdtrainer naar de mondiale in Zuid-Afrika, waar hij met de Socceroos in de groepsfase strandde.

Sparta

„Pim Verbeek was sinds februari van dit jaar terug bij zijn geliefde Sparta als bestuurslid technische zaken. In deze periode heeft hij zich, ondanks zijn broze gezondheid, met volledige toewijding ingezet om de club op technisch gebied te ondersteunen”, meldt de eredivisionist op de website.

„Na zijn vertrek in 2016, waar hij eerder Sparta ondersteunde als bestuurslid en adviseur, bleef hij ook gedurende zijn verblijf in het buitenland achter de schermen betrokken bij de Kasteelclub. Dat tekende het karakter van Pim Verbeek, die zelf ook tot drie seizoenen Eredivisie kwam als speler van Sparta. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader Koos die deel uitmaakte van het elftal dat landskampioen werd in 1959. Ook broer Robert speelde vier seizoenen eredivisie met Sparta en hij traint nu de amateurtak van Sparta Rotterdam.”

Rouwbanden

Zaterdag zullen de spelers van Sparta in de uitwedstrijd tegen Willem II met rouwbanden spelen. „De club wenst de familie, vrienden, kennissen en de gehele Sparta-familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.”

Ook Feyenoord is voornemens om de spelers in het duel met PEC Zwolle met rouwbanden te laten spelen.

Chef voetbal Valentijn Driessen en verslaggever Robin Jongmans spraken eerder dit jaar uitgebreid met Pim Verbeek. Het verhaal ’Thuis na wereldreis’ werd gepubliceerd op 16 februari 2019 en is hier te lezen.