Hertha BSC staat Jong Oranje-trio niet af als spelers in quarantaine moeten

Interim-bondscoach Marcel Groninger heeft drie spelers van de Berlijnse club opgeroepen: Javairo Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan. De directie van Hertha BSC voelt daar echter weinig voor, meldt het Duitse voetbalblad Kicker.

Indien het drietal bij terugkeer uit Wit-Rusland, dat als risicogebied is aangemerkt wat betreft het coronavirus, eerst vijf dagen in quarantaine moet, zal de Duitse clubleiding het trio niet afstaan aan Jong Oranje. Hertha speelt op 11 september een bekerwedstrijd tegen Eintracht Braunschweig.

Teruggeroepen

Vooralsnog mogen Dilrosun, Zeefuik en Redan zich van hun club maandag nog wel gewoon melden in Zeist. Als echter duidelijk is dat de quarantainemaatregel inderdaad in Duitsland op het trio van toepassing is, weigert Hertha mee te werken. Volgens manager Michael Preetz zullen de drie spelers dan naar Berlijn worden teruggeroepen.

Eerder liet Werder Bremen weten Tahith Chong, gehuurd van Manchester United, niet af te staan aan Jong Oranje. Feyenoord wil de opgeroepen doelman Justin Bijlow ook liever niet vrijgeven.

Normaal gesproken zijn clubs verplicht hun spelers af te staan aan de nationale ploegen. Vanwege de huidige problematiek met het coronavirus heeft wereldvoetbalbond FIFA onlangs in samenspraak met de Europese federatie UEFA besloten dat de clubs hun spelers thuis mogen houden als ze anders minimaal vijf dagen in quarantaine zouden moeten gaan.

Uitzondering

Voor de internationals van het Nederlands elftal heeft de overheid al een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet in quarantaine, ook niet als ze maandag in Zeist aankomen na verblijf in een als ’oranje’ aangemerkt gebied. De overheid beslist in de komende dagen over een definitieve regeling voor alle internationale topsporters, onder wie ook de spelers van Jong Oranje.