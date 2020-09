Ron Jans blij met het nieuwe FC Twente

FC Twente-trainer Ron Jans Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na zes maanden en vier dagen wordt er komend weekeinde eindelijk weer gevoetbald in de Eredivisie. In het afgelopen half jaar heeft FC Twente de grootste metamorfose ondergaan. De club uit Enschede nam afscheid van de technisch directeur, trainer, twee assistent-trainers en vijftien spelers. Trainer Ron Jans vindt dat het nieuwe FC Twente klaar is voor de Eredivisie.