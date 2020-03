Suzanne Schulting: ’Er zijn momenteel belangrijkere dingen aan de hand’

Óók voor olympisch-, wereld- en Europees kampioene shorttrack, Suzanne Schulting, is sport even niet belangrijk. De 22-jarige Friezin trekt zich de ellende die het coronavirus wereldwijd veroorzaakt aan. Misschien nog wel meer omdat ze in Heerenveen woont in een ouderenflat, oftewel tussen de ’kwetsbare’ mensen van onze maatschappij. „Ik heb al een paar keer laten weten dat ik graag iets wil doen, maar ik heb nog niets gehoord.”