Max Verstappen over Red Bull-programma: ’Ze durven hun nek uit te steken’

Autosport

Verstappen start in sprintrace voor GP van Italië achter Mercedes-coureurs

Max Verstappen vertrekt zaterdag in Monza vanaf de derde startplek in de sprintrace. Daarin wordt gestreden om pole position voor de Grand Prix van Italië die zondag wordt verreden. Verstappen, leider in het WK-klassement, moest vrijdagavond in de kwalificatiesessie de Mercedes-coureurs Valtteri Bot...