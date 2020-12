Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar tegen Willem II wéér op jacht naar jubileumtreffer

Huntelaar, zondag goed voor twee treffers, staat weer in de spits bij Ajax. De 37-jarige aanvaller is nog een doelpunt verwijderd van zijn 250e competitietreffer. Hij scoorde 152 keer in de Eredivisie, 82 keer in de Bundesliga, 8 keer in La Liga en 7 keer in de Serie A. Onlangs maakte hij zijn 150e Eredivisie-doelpunt.

De geblesseerde David Neres, Mohammed Kudus, Noussair Mazraoui, Lassina Traoré en Brian Brobbey ontbreken in Tilburg.

Ajax staat in punten gelijk met PSV, dat dinsdag al in actie kwam tegen VVV-Venlo (4-1). De koploper kan dus met een voorsprong van 3 punten een korte winterstop ingaan.

Opstelling

Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind en Tagliafico; Klaassen, Labyad en Gravenberch; Antony, Huntelaar en Tadic.