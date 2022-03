Geen euforie bij PEC Zwolle: ’Dit is pas het begin’

Voetbal

AZ na zege bij NEC op een punt van Feyenoord

AZ is dankzij een 3-1-zege op NEC Feyenoord, de nummer 3 in de Eredivisie, tot op 1 punt genaderd. De moeizame zege in Nijmegen kwam mede tot stand dankzij twee doelpunten van Jesper Karlsson.