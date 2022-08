Weer kassa voor Feyenoord: transfersom Senesi boven de 15 miljoen

Daarmee staat de teller aan inkomsten langzamerhand al op zo’n 60 miljoen euro en dat bedrag kan nog hoger worden als Benfica over de brug komt voor Aursnes. Maar voor de Noor zal de Portgese club flink wat miljoenen op tafel moeten leggen, anders laat Feyenoord hem niet gaan. Aursnes zou persoonlijk al een tijdje rond zijn met Benfica maar daarmee is zijn transfer nog niet beklonken. De club van voormalig PSV-coach Roger Schmidt, moet nog altijd geld vrijmaken voor de komst van Aursnes en Feyenoord stelt zich hard op nu het deze transfer niet nodig heeft om financieel sterker te worden.

Arne Slot legde na afloop van Vitesse-Feyenoord wel uit dat de buitenlandse belangstelling voor Senesi en Aursnes de afgelopen dagen voor wat onrust in de spelersgroep heeft gezorgd. Een week geleden kon hij blij zijn met de komst van vier nieuwe spelers en dat was ook een stimulans voor de spelersgroep. „Maar als ze dan horen of lezen dat er weer twee goede krachten zouden kunnen vertrekken, is dat niet fijn.”

Met anderhalf been vertrokken

Slot kreeg afgelopen vrijdag al het signaal dat de kans groot was dat de transfer van Senesi zijn beslag zou kunnen krijgen. Het was om die reden dat hij de Argentijn met een Italiaans paspoort niet meer opstelde. „Als een speler al met anderhalf been bij zijn nieuwe club zit en ook in het hoofd al met andere dingen bezig is, is het beter hem niet meer op te stellen.”

De coach denkt dat iedere Feyenoord-supporter ’verschrikkelijk blij’ moet zijn met wat er deze zomer gebeurt bij de club. Het verlies van een aantal goede spelers weegt zwaar, maar de recordinkomsten qua transfers zorgen ervoor dat de club er voor de lange termijn veel beter voor staat.