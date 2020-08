Dafne Schippers tot eigen verdriet in warm bad tijdens finale door rugproblemen

Anderhalve week geleden, na een tegenvallende race over 200 meter in Hongarije, werd ze al gehinderd door rugproblemen. Zondag bij de NK hield ze het na de serie van de 200 meter voor gezien. „Ik wil geen risico’s lopen en graag mijn lijf goed houden”, verklaart ze zelf. „Er komen nog meer wedstrijden dit seizoen en dan wil ik fit en goed zijn.”

Opdoffer

Schippers vertelt dat er weinig ruimte zit tussen haar tussenwervelschijven. Dat gebrek aan kraakbeen is deels aangeboren en deels veroorzaakt door zware training, slijtage dus. Bij een verkeerde beweging of overbelasting kunnen haar rugspieren een pijnlijke ’opdoffer’ krijgen.

"Het zit het niet in mijn aard om finales af te zeggen"

„Na die race in Hongarije kon ik drie dagen niets”, zegt Schippers in Utrecht. „Ik had hier ook wel rekening gehouden met de kans dat ik die tweede race niet zou lopen, al zit het niet in mijn aard om finales af te zeggen.”

Extreem voorzichtig

Ze is – zeker in dit onbelangrijke atletiekjaar – extreem voorzichtig en dat valt te begrijpen. „Ik ben ook al wat ouder, moet slimme keuzes maken en niet overal doorheen beuken. Dat heb ik in het verleden wel gedaan. Ik ga nu een warm bad nemen en de finale kijken.”

Code oranje

De komende weken moet blijken wat Schippers dit jaar nog verantwoord vindt. Ze staat ingeschreven bij wedstrijden in Polen en Tsjechië, maar op de atletiekkalender is dit jaar niks zeker. ,,Als een land code oranje krijgt, gaan we sowieso niet’’, zegt Schippers. ,,Dan moeten we bij thuiskomst in quarantaine.’’