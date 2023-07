Meeus wint laatste Tour-etappe op Champs-Élysées; Vingegaard nu officieel eindwinnaar

Groenewegen was in 2017, op de dag af zes jaar geleden, de sterkste in de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Dat kunststukje kon hij dus nét niet herhalen. De derde plaats achter Meeus en Philipsen was uiteindelijk het maximale voor de Nederlander, die zo graag nog een etappe in deze Tour op zijn naam had geschreven. De strijd om de gele trui was al dagen eerder beslist. Jonas Vingegaard was, net als vorig jaar, de sterkste in de Tour de France. Voor Tadej Pogacar, die door het krachtmens van Jumbo-Visma in de laatste week op een onoverbrugbare achterstand was gezet.

De laatste etappe van deze Tour de France ging vanuit Saint-Quentin-En-Yvelines traditioneel naar de Champs-Élysées in Parijs, waar de sprinters hoopten hun laatste slag van de editie van 2023 te slaan. Rond 18.30 uur op de zondagavond reed het peloton Parijs binnen en de eerste aanvalsseinen werden gegeven door Edvald Boasson Hagen, Stefan Küng en Julian Alaphilippe, terwijl ook Kasper Asgreen, Fredrik Frison en Michal Kwiatkowski zich roerden. Pogacar liet zich ook twee keer zien, maar de Sloveen werd even zovaak weer bijgehaald.

Groenetruidrager Jasper Philipsen, Tadej Pogacar in de witte trui, Tour-winnaar Jonas Vingegaard in het geel en Giulio Ciccone met de bolletjestrui. Ⓒ ANP/HH

Trio slaat gat

Op twintig kilometer van de finishlijn maakte een groepje van drie renners zich los. Frison, Simon Clarke en Nelson Oliveira namen het heft in handen en sloegen een gaatje van twintig seconden met het achtervolgende peloton.

Omdat het met nog zo’n kleine tien kilometer te rijden begon te regenen in het centrum van Parijs, besloot de organisatie bij de voorlaatste doorgang de tijden voor de eindklassering vast te stellen. De dagzege werd er dus eentje voor de durfals in het peloton. Dat maakte dat Vingegaard even voor half acht officieel zijn Tour-zege in handen had, terwijl de sprinters zich opmaakten voor een spetterend slotstuk.

Slotsprint

Magnus Cort Nielsen meldde zich voorin, net als Alberto Bettiol, Gorka Izagirre en Remi Cavagna. Bij het ingaan van de laatste kilometer zat Pogacar op kop, met Matej Mohoric, Philipsen en Groenewegen vlak achter zich. Meeus was uiteindelijk nét de snelste in de sprint, tot teleurstelling van Groenewegen.

„Het was een goeie sprint, maar ik verloor wat snelheid. Ik laat rechts open, maar opeens komt Meeus er links eroverheen”, zei Groenewegen bij de NOS. Ik dacht dat het tussen Pedersen en mij ging, maar op het laatst kwam Meeus toch nog opzetten. Het is jammer. Ik wou Philipsen verrassen, maar zat een beetje klem tussen Mohoric en Van der Poel. Ik ging het duel met Pedersen aan, maar uiteindelijk klopt Meeus me. Ik had de beste benen die ik ooit gehad heb, maar een ritzege ontbreekt deze Tour. Ik ben hier wel misselijk van.”

Vingegaard

Vingegaard had in zijn dankwoord mooie woorden voor zijn ploeg, voor zijn tegenstanders en voor zijn gezin. „Ik houd meer van jullie dan van wie ook”, richtte de Deense renner van Jumbo-Visma zich vanaf het podium op de Champs-Élysées tot zijn vrouw Trine en dochter Frida. De 26-jarige Vingegaard had zojuist voor het tweede jaar op rij de Tour de France gewonnen. „Het is een geweldig jaar en het was een geweldige Tour.”

„Het begint met een plan, bij ons is dat heel vroeg”, schetste hij het voorwerk, dat bij Jumbo-Visma tot een minutieus plan leidde. „Zonder de ploeg had ik dit nooit gekund. Ik ben trots op iedereen. We gaan dit vanavond vieren met een mooi diner. Ik dank ook mijn tegenstanders. Het was drie weken lang een geweldig gevecht met jullie”, sprak hij tot de Sloveen Tadej Pogacar en de Brit Adam Yates, die hem op het podium flankeerden. „Ik heb ervan genoten en hoop volgend jaar terug te keren om te zien of een derde zege erin zit. Dat is het plan.”