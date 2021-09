Daniil Medvedev wil profiteren van vermoeidheid bij ’topfitte’ Botic van de Zandschulp

„Hij heeft wat wedstrijden in de benen. Ik ga proberen daarvan gebruik te maken”, zei de Rus na zijn eenvoudige zege op de Brit Dan Evans. Medvedev is in New York nog altijd zonder setverlies en heeft er zodoende pas 12 gespeeld. Van de Zandschulp komt inclusief zijn drie voorrondes al aan 27 sets.

Qualifier Van de Zandschulp geldt in New York als een van de grootste verrassingen van het toernooi. Ook de Spaanse tiener Carlos Alcaraz, 18 jaar oud pas, baart opzien. „Er zijn zeker een hoop stunts hier, misschien wel meer dan op andere grand slams”, zei Medvedev. „Ik heb de partij van Botic tegen Diego Schwartzman tot 5-4 in de de derde set gezien. Ik dacht dat hij het in drie sets zou afmaken. Toen ik de baan af kwam vertelden ze me dat hij net klaar was, maar alsnog had gewonnen. Wow, indrukwekkend.”

Medvedev en Van de Zandschulp troffen elkaar nooit eerder. „Ik heb een paar wedstrijden van hem gezien en ik herinner met dat hij begin dit jaar in Melbourne tegen Karen Khachanov speelde en een matchpoint had. Ik weet min of meer hoe hij speelt en dat hij goed speelt. Maar als ik goed serveer, dan ben ik ook lastig om tegen te spelen.”

De 25-jarige Medvedev geldt als de belangrijkste uitdager van Novak Djokovic, die mikt op zijn 21e grandslamtitel. De Serviër passeert dan Rafael Nadal en Roger Federer. De kwartfinale tussen Medvedev en Van de Zandschulp is dinsdag.