Handbalvrouwen kloppen ook Zuid-Korea: volle buit uit twee duels

Twee dagen geleden won de equipe van Emmanuel Mayonnade al met 32-21 van gastland Japan. Donderdagochtend speelt Nederland tegen Angola, de andere tegenstanders in de groep zijn Montenegro en Noorwegen.

Oranje kwam op een 1-0 voorsprong en had het eigenlijk alleen in het middenstuk van de eerste helft moeilijk. De ploeg keek tegen een 6-5 en 9-8 achterstand aan, maar nadat Nederland die achterstand weer had omgedraaid in een voorsprong, gaf het die niet meer weg.

De ploeg van Mayonnade ging rusten met een 19-15 voorsprong, en liet de Koreaansen in het tweede bedrijf niet meer dichtbij komen. De aanvalslust was groot bij Nederland en de ploeg swingde ouderwets. Alle speelsters wisten een of meer keer te scoren. Lois Abbingh was weer de topschutter met zes treffers, Angela Malestein was goed voor vijf goals. Danick Snelder, Kelly Dulfer, Inger Smits en Martine Smeets scoorden ook nog eens ieder vier keer.

