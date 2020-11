Wijnaldum: ’Beter verdedigen om op EK iets te kunnen betekenen’

„Tegen betere tegenstanders kun je heel veel doelpunten tegen krijgen”, aldus Wijnaldum. „Soms staan we niet goed. Je ziet dat zij vooral de kansen creëren als wij hebben aangevallen. De omschakeling moeten we nog verbeteren. Nu is het resultaat er. Maar het kan zo maar zijn dat je geen penalty krijgt en geen tweede treffer maakt, dan is het gewoon een slechte wedstrijd”, aldus Wijnaldum tegenover de NOS.

Volgens Wijnaldum is dat makkelijker gezegd dan gedaan. „Dit gaat niet in één keer. We komen maar één keer in de zoveel tijd bij elkaar. Bij Oranje kun je weinig trainen omdat de volgende wedstrijd altijd alweer snel voor de deur staat.”

Over het aanvalsspel en de vele gecreëerde kansen, was Wijnaldum wel tevreden. „Ik denk dat dit een van onze beste wedstrijden was. Op de eerste minuten na dan, waarin we niet scherp waren en zij het doelpunt maakten. Maar als je kijkt hoe wij daarna kansen creëren, is het gewoon heel goed. Ik vond het beter dan bij de andere wedstrijden.”